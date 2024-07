Kritizovala za to Dejdara, teď Nikol Leitgeb na svých fanoušcích také vydělává

"Jsme Nikol a Petr a můžete nás znát z těch instagramů. 'Takový to naše' je pocta všem pořadům o kutilech, zahrádkářích, amatérských kuchařích i chatařích a chalupářích," sdělila influencerka Nikol Leitgeb svým sledujícím na Instagramu a mnozí se začali těšit na nový obsah, ve kterém nakouknou pod pokličku jejich domácnosti. To je sice pravda, má to však malý háček. Kdo chce vidět, jak to u nich doma vypadá a s čím se potýkají na zahradě, musí zaplatit. A ne málo.

"Něco jsme vám upekli, tak snad to pro vás nebude sladká zrůdička. 'Takový to naše' je pořad o všem, čím žijeme a co nás baví. Když to bude bavit i vás, budeme mít radost," láká dál Leitgeb na nový formát, který je dostupný na platformě Forendors, a to za 199 korun měsíčně. V současnosti je už dostupných několik dílů, kde se diváci dozví, například jaká je Nikolina noční můra a splněný sen jejího manžela, dále prozradí recept na lívance podle Nikoliny babičky Lídy a také to, že se chystají chovat slepice.

Ve svých InstaStories také Leitgeb prozradila, že pořad byl původně plánovaný do televize. "Pár týdnů předtím, než se to mělo vysílat, jsme se toho lekli a couvli jsme. Řekli jsme, že bychom asi radši zůstali v tom prostředí, které známe a kde znají lidi nás. Říkali jsme si, že to bude obsah, který možná bude zajímat jen lidi z naší bubliny, kteří nás sledují a mají rádi," řekla a dodala, že nemá ani problém s tím, aby se tam objevili i její dva synové, když se téma bude týkat dětí.

Na jejich záměru by vlastně nebylo nic divného, pokud by si to lidé nedali do souvislosti s vyjádřeními, které měla komička v minulosti. Například to o odchodu z tria, které tvořila spolu s Veronikou Arichtevou a Martinou Pártlovou. "Z 3v1 jsem odešla, protože mi to delší dobu připadalo spíš jako byznys než kamarádství a neuměla jsem v tom moc dobře fungovat," okomentovala nedávno rozpad projektu.

"Z přátelství se dle jejích slov stal jen byznys, v manželství ho má asi málo, tak to chtělo přitvrdit. Tak snad nakonec nezbydou jen ty prachy," neodpustil si komentář k věci jeden ze sledujících.

A to není zdaleka vše. Lidé si vzpomněli i na to, jak Leitgeb tvrdě kritizovala Martina Dejdara, který rozjel podnikání s tím, že si nechával platit i za osobní vzkazy, přání či zdravice. "Já chápu, že je doba zlá, ale tohle mi přijde úplně úchylný, já myslím, že člověk může být rád, že má nějaké fanoušky a že vůbec někdo stojí o to, aby se s ním člověk vyfotil, popřál mu nebo se podepsal. Tohle si účtovat mi přijde jako úplná zhýralost. Fakturovat si 2500 Kč za pozdrav člověku, který mi fandí a pravděpodobně mě delší dobu podporuje kupováním CD, vstupenek, knih, je pro mě osobně minimálně zvláštní. Opravdu mě to překvapilo, je tam spousta lidí, od kterých bych to nečekala," rozčilovala se tehdy.