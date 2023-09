Nikol Leitgeb vyburcovala národ a pomohla vybrat 100 milionů na záchranu Martínka

Nikol Leitgeb se charitě věnuje dlouhodobě. Na svém profilu na Instagramu, kde ji sleduje téměř 700 tisíc lidí, každou první neděli v měsíci pořádá sbírku, kde vybranou částkou pomáhá konkrétním lidem v nouzi. Výběr sbírky vždy nechává na náhodném losování.

Tentokrát ji ale vzal za srdce příběh dvouletého chlapečka, který trpí vzácnou nemocí, jež je po celém světě diagnostikovaná pouze 120 dalším lidem. Martínek potřebuje léčbu, která není v Česku registrovaná a která v zahraničí stojí neuvěřitelných 100 milionů korun. Bez postoupení této terapie by se nedožil více než sedmi let. Pojišťovna však odmítla náklady uhradit a tak se rodiče vydali cestou sbírky. Za pouhé čtyři dny od doby, kdy se Leitgeb začala v tomto případu angažovat, se vybralo přes 90 milionů a cílová částka nakonec byla dosažena.

Práce, kterou Leitgeb dělá, si už všimli i političtí zástupci a od předsedy Senátu Miloše Vystrčila obdrží Stříbrnou medaili. Je to symbolické ocenění osobnostem, které vynikly ve svých oborech či vykonaly zvláštní čin. Za to, jak dokáže sílu sociálních sítí využít, jí vysekl poklonu i moderátor Leoš Mareš, který ji označil za královnu českého Instagramu.

A obdiv k ní vyjádřil i tentokrát. "Sám bych si asi netroufl ukousnout tak velký krajíc, ale ona se do toho v pátek pustila a tohle je výsledek. Bez ní by tam teď bylo deset a cíl v nedohlednu. Ani jsem netušil, že je to vůbec možné. Neuvěřitelné," napsal Mareš na svůj profil.