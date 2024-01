Hvězdě Pobřežní hlídky diagnostikovali rakovinu. Je v bankrotu a na léčbu nemá peníze

Jako jedna z mnoha hvězd kultovního seriálu Pobřežní hlídka si herečka Nicole Eggertová nechala hned pětkrát zvětšit své poprsí. Před pár lety pro změnu podstoupila zmenšení. A nyní ji čeká operace prsou znovu. Nikoli z estetických důvodů, ale aby lékaři mohli vyjmout nádor.

Už od října jednapadesátiletou herečku trápila bolest v levém prsu a přibírala na váze. Připisovala to menopauze, ale jen do chvíle, než si nahmatala bulku. "Okamžitě jsem šla ke své praktické lékařce a ta mi řekla, že se to musí urychleně zkontrolovat. Problém byl, že nebyl termín. Vše bylo zarezervováno. Takže jsem na musela na vyšetření počkat do konce listopadu," řekla pro časopis People Eggertová.

Po provedení biopsie si v prosinci vyslechla verdikt - rakovina prsu ve druhém stadiu. Momentálně má před sebou operaci a chemoterapii. "Je potřeba nádor vyndat. Mívám záchvaty paniky a říkám mu: 'Vypadni ze mě!' Sedíš a máš to v sobě a říkáš si, že každou sekundu, která uplyne, je to v tobě a roste to… Prostě chceš, aby to bylo venku," říká vyděšená herečka, která je matkou dvou dcer - pětadvacetileté Dilyn a dvanáctileté Keegan.

A právě dcery jí dávají sílu věřit, že nemoc dokáže porazit. "Toto je něco, přes co se musím dostat, co musím porazit. Dcera mě potřebuje," dodala. Není to ale jediná překážka, se kterou se Eggertová musí potýkat. Zdravotní péče ve Spojených státech je velmi nákladná a herečka už před časem vyhlásila osobní bankrot. Na léčbu proto její přátelé založili sbírku.