Nevím, jaká budu tchyně, říká zpěvačka Leona Machálková

Aktuální otázka, kterou teď zpěvačka Leona Machálková řeší, je to, jaká jednou bude tchyně pro partnerku syna Artura, jehož otcem je zesnulý architekt Bořek Šípek. Zpěvačka na rovinu přiznává, že v tom ještě nemá jasno. "Celý život se snažím být k lidem vstřícná, abych byla ochotná a laskavá. Takže nemám představu, jaká bych měla být tchyně. Budu snad přirozená. Je třeba mladé lidi podpořit, být jim oporou. Když se mají rádi, jde všechno snadno. Moc si přeji, aby do mého života vstoupil nový člověk. Jednou to bude jeho manželka a taková moje dcera," říká Machálková, která už možnou budoucí snachu poznala.

Stalo se tak ve slunné Itálii, kam se její syn vydal za vzděláním. "Domů ji zatím nepřivedl, ale jeho přítelkyni jsem poznala v Miláně, když jsem ho tam byla navštívit. Zamiloval se do své spolužačky. Viděli jsme se spolu jeden celý den, takže se dá říct, že jsem ji poznala. Mám z ní příjemný pocit. Je to milá a krásná holka," pochvaluje si synův výběr v rozhovoru pro časopis Vlasta.

Toho, že by jí nová žena v životě jejího syna připravila o místo, se rozhodně neobává. A nad očekávání dobře zvládá i odloučení od svého jediného dítěte. "Měla jsem pocit, že to bude smutnější, ale vůbec to tak není. Když to člověk v sobě přijme, je to mnohem snazší. Často spolu komunikujeme, voláme si. Každý druhý měsíc navíc přiletí na návštěvu," prozradila Machálková, která také dodala, že ani ona by se nebránila nové lásce. Aktivně prý ale muže nevyhledává a čeká, co jí osud přivede do cesty.