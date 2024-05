"Nevěra nebyla hlavní důvod," říká Krejčík o rozchodu se Stropnickým

Herec Daniel Krejčík strávil po boku bývalého politika Matěje Stropnického dlouhých sedm let. Dokonce spolu koupili zchátralý zámek ve středočeských Osečanech a začali ho vlastními silami rekonstruovat. Vše vypadalo až pohádkově, jenže před několika měsíci přišel nečekaný konec. V médiích se spekulovalo, že důvod rozchodu byla Stropnického nevěra se ženou, u které je měl Krejčík načapat.

"Nebyl to hlavní důvod našeho rozchodu," prozradil teď hojně obsazovaný herec v rozhovoru pro Blesk. Podle něj za koncem vztahu stály závažnější důvody. "Odešel jsem, protože jsme se začali rozcházet v politických názorech, v hodnotových otázkách. Každý jsme najednou viděli svět jinak a já už pro některé věci nedokázal najít pochopení. Nebyl jsem vždy v jeho politických aktivitách správně podporující partner, jakého by si zasloužil," řekl Krejčík. Stropnický na sebe v poslední době upozornil hlavně šířením proruských narativů.

"Roli sehrálo i to, že když jsme se poznali, on byl o deset let starší známý politik, já začínající herec, kterého nikdo neznal. Pak se to otočilo. Matějovi spousta věcí v politice nevyšla, a já dostával jednu hereckou nabídku za druhou. Když se takhle prohodí role, nikdy to pro vztah není jednoduché, ale my to díky naší lásce zvládali vcelku statečně," přiznal Daniel Krejčík, že i jeho úspěšně se rozvíjející kariéra přispěla k tomu, že to mezi partnery začalo skřípat.

Jedním dechem však dodává, že je Stropnický podle něj úžasným člověkem, který vždy stál na jeho straně a nebránil se všem jeho nápadům. Ať už to bylo ubytování ukrajinských uprchlíků, nebo neúspěšný pokus o adopci.