Neuklízím, nevařím a nakupovat mě taky nebaví, říká Švormová, která na to má manžela

"Vdávala jsem se v pětačtyřiceti a jsem už více než čtyřicet let vdaná. Nikdy není pozdě," říká herečka Libuše Švormová, která je šťastná po boku o mnoho let mladšího manžela Jana Patery. "Vždycky říkám, že jsem si vzala zajíce a teď mám doma dědka," dodává se smíchem v narážce na jejich osmnáctiletý věkový rozdíl.

Švormová také v pořadu 7 pádů Honzy Dědka přiznala, že jí mnohé kolegyně závidí, že prakticky nezná žádné domácí práce a chod domácnosti obstarává právě Patera. "Vaří, uklízí, a dokonce mi i nakupuje oblečení. Nesnáším převlékací kabinky. On to vždycky projde, něco mi vybere, já si to doma vyzkouším a je mi to," pochvaluje si herečka.

Manžel jí poskytuje veškerý servis i co se týká jejího povolání. Nejen že má díky němu čas věnovat se učení rolí nebo třeba přípravě na dabing nebo načítání audioknih, funguje také jako její osobní řidič a vozí ji do divadla. "Nechci vyzdvihovat jen to, co pro mě dělá, já ho opravdu miluju," dodává Švormová, jejíž hlas mají mnozí neodmyslitelně spjatý s postavou filmové Angeliky.

S tou ji pojí i historka, když režisér Zděněk Troška chtěl použít scénu z tohoto slavného francouzského filmu do komedie Slunce, seno… "Nějak mu to nechtěli dát, tak mě požádal, abych tu scénu namluvila znovu. Řekla jsme mu: Jenže mě tenkrát bylo osmadvacet a teď je mi padesát. A on na to, že to přece nějak udělám. Takže jsem v padesáti znovu říkala - Nikolasi, já chci, abys to poprvé byl ty," vyprávěla se smíchem herečka.