"Nesuďte nás," prosí Agáta Hanychová a Ornella Koktová kvůli svým dětem

Velkým tématem je nadváha především v rodině Ornelly Koktové. Její nejstarší syn Quentin byl dokonce před třemi lety v léčebně pro obézní mládež, kde mu měli pomoci především s úpravou jeho stravovacích a pohybových návyků. Jak ale prozradila ve společném podcastu, který má s Agátou Hanychovou, natrvalo to jejich trápení nevyřešilo.

"Sama jsem z toho nešťastná, já jsem ho poslala do léčebny. Za prvé se tam některé děti navzájem šikanují, byť jsou všichni tlustí. A zadruhé něco málo zhubne, ale já prostě nevím…" posteskla si Koktová, která si je jistá, že ve skladbě jídelníčku u nich problém není.

"Pije vodu, sladké limonády vůbec doma nemáme… Odmala bytostně nemá rád knedlíky, takže někdy sní jenom jablko. A myslím si, že jak jí málo, tak se mu vše ukládá, je to začarovaný kruh. Teď jsem doma zavedla, že budeme spolu chodit do kopce každý den. I lékař doporučil svižnou chůzi, to prý stačí," dodala s nadějí v hlase Ornella.

To, že řešila váhu nejstaršího syna Kryšpína, prozradila i Hanychová. "Doktorka mi řekla, že není obézní, ale má to z hladu, protože mi odmala nejí přílohy. Ti kluci mezi 11. a 15. rokem to tak mají. Můj bratr Vincent je teď vysekaný a v tomhle věku vypadal taky jako buřt, takže nás prosím nesuďte," apelovala na všechny sledující.