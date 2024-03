Nepřišla na plac. Kvůli Pavle Tomicové se narychlo přepisuje scénář seriálu ZOO

"Na vlastní žádost a ze zdravotních důvodů požádala Pavla Tomicová tvůrce, aby ji na nějaký čas uvolnili ze seriálu," potvrdil informaci Josef Ducký z TV Prima. Po vzájemné dohodě s televizí Prima a autory byla tedy Tomicové dějová linka upozaděna a herečce se vyšlo maximálně vstříc. "Zdraví je na prvním místě a budeme se těšit, až se zase v budoucnu budeme potkávat na natáčení. Víc se k odchodu Pavly Tomicové nebudeme vyjadřovat, jelikož jde o její soukromé rozhodnutí," dodal Ducký.

Sama herečka každopádně věří, že její odchod ze seriálu nebude definitivní. "Jéžiš, to je na dlouhé vyprávění… Je to spíš přerušení té činnosti," řekla pro eXtra.cz.

Odchod Pavly Tomicové, která v seriálu hraje veterinářku Anežku Krásnou, byl každopádně náhlý, v médiích se dokonce objevily informace, že mu předcházely natáčecí dny, kdy nepřišla na plac a produkce ji marně sháněla. "To pravda není, ona se Pavla na poslední chvíli omluvila, to, co se psalo, že pravidelně bez omluvy nedochází na natáčení, je nesmysl," řekl pro Expres.cz zdroj z televize.

Pavla Tomicová patří mezi velmi oblíbené seriálové hvězdy, kromě ZOO dříve hrála i v seriálu Slunečná. Herečka má za sebou i velmi těžké období, kdy ji v roce 2022 po 19 letech manželství opustil herec Ondřej Malý. Ten odešel s herečkou Kristýnou Kociánovou, která s Tomicovou hrála právě ve Slunečné. Tomicová ve stejném období shodila 35 kilogramů.