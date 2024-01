"Nepřemáhejte se," vzkazuje Shannen Dohertyová lidem, ať nechodí na její pohřeb

Už devět let bojuje herečka Shannen Dohertyová se zákeřnou rakovinou. A protože se nemoc dostala do čtvrtého stadia a metastázovala do mozku a kostí, herečka přemýšlí i nad tím, jak by mělo vypadat její poslední rozloučení.