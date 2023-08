"Trochu zenu všem nas*aným bytostem," reagovala Ewa Farna na urážlivé komentáře

Ewa Farna není v showbyznysu žádný nováček a je zvyklá na leccos. S nadhledem řeší i hodnocení své postavy, což dokázala třeba písničkou Boky jako skříň. Když teď ale vydala ochutnávku nového singlu No a co, i ji překvapila vlna nenávistných komentářů.

Komentující totiž nešetřili nadávkami a posměšnými přezdívkami. Objevila se mezi nimi "lochneska", "vorvaň" nebo "zpívající prasátko". Na tyto poznámky překvapená zpěvačka zareagovala hromadně v diskusi pod svým příspěvkem.

"Tak teď mě dostaly vaše komentáře. Je neuvěřitelné, kolik jedu se v lidech skrývá," podivila se. "A je hustý, že dobrovolně necháte tuhle evidentně zlou část sebe jako svůj otisk na netu. Trochu zenu všem nas*aným bytostem, vaše šťastné prasátko."

Nepříjemná zkušenost v ní každopádně ještě dlouho rezonovala, jelikož se k ní vrátila i ve svých Insta Stories. "Já asi začnu dělat kurzy, jak si udržet zdravé smýšlení o sobě samém. Rovnováhu a jak se neposrat v takovém prostředí. Kurzy pro děti od dvanácti let. A tak vážně, kdo se občas cítil, že je špatný a ne dost dobrý. Už před lety jsem na podobné téma měla přednášku," uvedla Farna a sarkasticky dodala: "Jo a ještě, právě mě píchla vosa do zadku, bude ještě větší. A teď za to fakt ale nemůžu. Konec hlášení."