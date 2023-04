Nemocná Marta Kubišová marně shání pomoc. Léky na její nemoc nejsou k dispozici

Zdravotní stav zpěvačky Marty Kubišové, která koncem minulého roku oslavila osmdesáté narozeniny, je jako na houpačce. "Vlečou se mi nemoci, a když jedna zmizí, objeví se zase jiná," postěžovala si Kubišová. Vzápětí však dodala, že se nejedná o nic, co by ohrožovalo její život.

"Ale naštěstí jsou to jen takové lehčí záležitosti, jenže ty dokážou člověku pořádně znepříjemnit život," vysvětlila Kubišová Blesku s tím, že obzvlášť jeden problém ji teď hodně trápí. "Na tváři se mi udělala růže a lékaři mi ji už delší dobu léčí nějakými prášky, jenže to bohužel nezabírá," dodala zpěvačka, která by na svou nemoc měla řešení, jenže to je momentálně nedostupné.

"Pamatuji si, že to samé měla kdysi dávno moje maminka. Tenkrát na to dostala penicilin a ten jí zabral okamžitě a bylo po problému. Takže běhám po lékárnách a snažím se ho sehnat, tak snad se mi to brzy povede. Jsou to starosti, v mém důchodu se fakt nenudím, neustále něco musím řešit," uzavřela Kubišová.

Růže je lidové označení pro kožní onemocnění erysipel, které je známé už od středověku, kdy se nazývalo "oheň sv. Antonína". Jedná se o lokalizovaný zánět, který mají v drtivé většině na svědomí streptokoky a častěji postihuje ženy.