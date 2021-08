Němec z Modrého kódu: O očkování má jasno. Proč se mu nelíbí formát seriálu 1. mise?

Marek Němec se po seriálech Modrý kód a Sestřičky Modrý kód stal posilou v novém seriálu z vojenského prostředí s názvem 1. mise. Televize Prima ho poprvé odvysílá 29. srpna. Němec zde bude pokračovat v roli doktora Davida Hofbauera, kterého ztvárňuje již několik let. Nezajídá se mu hrát stále stejnou roli?

"Nevím, jsem do toho vždycky vržen. Vypadá to, že to je moje rozhodnutí? V reálu je to rozhodnutí celého toho mediálního kolosu. Rád pracuji, mám rád herectví i figuru toho doktora, takže zase pracuji, ano. Nedá se říci, že bych byl přímo fanouškem seriálů z lékařského prostředí. Ale obecně jsem velkým příznivcem televize, filmu a zábavního průmyslu," uvedl pro iDnes.cz Němec.

Seriál 1. mise má trochu jiný formát než předchozí projekty, ve kterých se herec objevil. Bude obsahovat i prvky reality show, což se představiteli hlavní role nepozdává.

"Úplně ne. Jsem spíše příznivcem reality. Reality show je vždycky nějaký uměle vytvořený biotop. Ideálně z něj musíte vytáhnout věci, které jsou těkavé a většinou hnusné. Špatné vlastnosti nás lidí, které jsou ještě vyboostované kamerou a přítomností veřejnosti. To nemám rád," odpověděl Marek na otázku, zda je fanouškem tohoto formátu, na který TV Prima vsadila.

Očkování jako společenská povinnost

Diváci často neoddělují realitu od seriálu a herce, kteří hrají lékaře, považují za opravdové odborníky i v běžném životě. Své o tom ví i Marek Němec, který se nebál vyjádřil svůj jasný postoj k očkování proti onemocnění covid-19.

"Já jsem ještě stále v půlroční fázi po prodělaném covidu. Mám už ale termín a samozřejmě se jdu nechat očkovat. To je společenská povinnost. Není to věc nějaké manipulace nebo nějakého rozhodnutí," nechal se slyšet.