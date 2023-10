"Nekonečně tě miluju," vzkazuje Will Smith své ženě, která s ním už léta nežije

Minulý týden šokovala Jada Pinkettová oznámením, že ona a její manžel Will Smith žijí v oddělených domácnostech už sedm let. Navzdory tomu se rozvést nehodlají a manželi zůstávají aspoň na papíře. Zprávu sdílela v rámci propagace svých vycházejících memoárů.

To, co by se někomu mohlo zdát jako touha po publicitě, bylo podle Smithe spíš volání o pomoc. Knihu své manželky si přečetl a tvrdí, že si díky ní uvědomil, že "žila život na hraně", a prý v sobě znovu nalezl schopnost ocenit její "odolnost, inteligenci a soucit".

"Když s někým strávíte více než polovinu svého života," napsal herec, který od počátku svého vztahu dával jasně najevo vřelé city vůči své ženě, "nastává určitý druh emocionální slepoty a můžete snadno ztratit citlivost ke skrytým nuancím a jemným krásám toho druhého."

Kromě toho přes třetí stranu, moderátora Jaye Shattyho, vzkázal své ženě, že kdyby tuto její knihu četl před třiceti lety, více by ji objímal. "Začnu teď. Vítej v klubu spisovatelů. Nekonečně tě miluju. Teď si jdi po merlot a odpočiň si."

"Ví, že merlot nemůžu! Proto se s ním nemůžu rozvést, s tím vtipálkem," reagovala na slova svého manžela pobaveně Pinkettová. Po uvedení memoárů se ovšem vrátila i k neslavnému incidentu na Oscarech, kdy Smith uštědřil políček moderátorovi Chrisu Rockovi poté, co nevybíravě žertoval na adresu holé hlavy jeho ženy.

"Byla jsem jako ,jsem tu s tebou jen autem´," vzpomínala na slavnostní večer. "Nepřišla jsem sem jako tvoje žena, ale odcházím jako tvoje žena, protože je tady bouře, se kterou se musíme vyrovnat spolu. Zůstanu po tvém boku."