Nekompromisní Anistonová: Odmítáte očkovaní? Tak konec přátelství, je to ostuda

Jennifer Anistonová má ohledně očkování proti onemocnění covid-19 jasný názor. Často roztržitá a rozmazlená Rachel ze seriálu Přátelé si jasně stojí za tím, že by se všichni měli nechat očkovat proti viru, který způsobil světovou pandemii a na dva roky změnil životy nás všech.

Herečka se v rozhovoru pro časopis InStyle rozhořčila nad kolegy, přáteli a fanoušky, kteří se připojili do tábora odpůrců vakcín proti koronaviru. "Je tu stále velká skupina lidí, kteří jsou proti vakcínám nebo jenom jednoduše nevnímají fakta. Je to opravdová ostuda," pověděla podle webu People v rozhovoru pro již zmíněný časopis.

Dvaapadesátiletá držitelka Zlatého glóbu přiznala, že musela přerušit styky s několika lidmi kvůli jejich očkování. "Právě jsem přišla o několik lidí, kteří odmítli očkování, nebo neoznámili, že ho absolvovali," řekla. "Cítím, že je morální a profesionální povinností všech o tom informovat, protože nejsme všichni testováni každý den a není to u všech podchycené," dodala s tím, že chápe složitost situace i právo na vlastní názor. "Ale bohužel hodně názorů je založených jen na strachu a propagandě," pokračovala bývalá žena hollywoodského herce Brada Pitta.

Anistonová se aktivně zapojuje do boje proti covidu už od začátku pandemie. Na svém instagramovém účtu například všechny své fanoušky prosila, aby nosili roušky.

"Toto jednoduché a efektivní doporučení bylo zpolitizováno na úkor lidských životů… O tom by se přece nemělo debatovat… Jenom pomyslete na jedince, kteří si už protrpěli své během tohoto šíleného viru… Udělejte to pro svou rodinu. A především kvůli sobě. Covid postihuje všechny věkové kategorie," dodala herečka, která se tak kvůli tomu, aby se život vrátil do starých kolejí a umíralo co nejméně lidí, rozhodla zpřetrhat vztahy s blízkými lidmi a kolegy.

Mohlo by vás zajímat: Pandemie neskončila?!