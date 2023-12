„Nejsou tam ožralové ani lehké ženy v minisukních," říká Rytmus o útočišti v Dubaji

Raper Rytmus je otcem čtyřletého syna Sanela. Nyní promluvil o tom, jaký je vlastně táta a jak si představuje synovu budoucnost. "Nechci, aby na mě vzpomínal jako na otce, který ho drezuroval a tlačil do věcí, které mu byly nepříjemné," řekl pro Expres.cz hudebník, který ve výchově razí přístup být potomkovi tím nejlepším vzorem.

"Jediné, co mohu udělat, aby ode mne převzal všechny programy, aby viděl, jak já beru život, jak funguju," dodal Rytmus, který nemíní syna tlačit ani do hudby, ani do boxu, který je jeho velkým koníčkem. Na otázku, před čím by Sanela varoval, kdyby se přece jen rozhodl pro kariéru v showbyznysu, raper odpověděl: "Určitě, aby nefetoval, to bych byl nerad."

Rytmus je známým odpůrcem drog, alkoholu i cigaret. "Já mám rád, když jsem střízlivý. Nikdy jsem neměl potřebu to zkoušet. Celý život říkám: žádné drogy, žádný fet, žádné cigarety."

I to je ostatně jeden z důvodů, proč si koupil byt v Dubaji. "Je tam posunutá morálka. Nevidíte tam vyfetované a opilé lidi ani lehké ženy v minisukních," vysvětluje hudebník. Jedním dechem nicméně dodává, že trvale by v Dubaji žít nemohl.