"Nejsem rasista," tvrdí muž, který na Slavících posypal Jana Bendiga moukou

Předávání cen Český Slavík neproběhlo pro zpěváka Jana Bendiga tak, jak si představoval. Při jeho příchodu do Fora Karlín ho neznámý útočník posypal moukou a podle svědků měl vykřikovat rasistická hesla. Otřesený zpěvák se k incidentu během víkendu několikrát vyjádřil, a dokonce pachateli nabídl smír v podobě pozvání na koncert. V neděli večer se na Instagramu objevilo video, ve kterém útočník svůj čin vysvětluje.

Rázně ale popírá, že by jeho motivací byl rasismus. "Rád bych se omluvil Janu Bendigovi za to, co proběhlo teď v pátek na Českém slavíkovi. Nebylo to nic osobního a rozhodně to nebylo nic rasistického. Myslím, že žádnou narážku jsi slyšet nemohl, nevím, proč to některá média zveřejňují. Nic takového jsem neřekl. Přišel jsem, hodil jsem mouku, prostě jsi tam byl první. Kdokoli jiný by tam byl první, tak se to prostě stane. Byl jsem tam cca o 20 minut dřív, ale nečekal jsem, že zrovna ty tam budeš první," začal mladík, vystupující pod jménem Lukáš.

Dále se rozhodl vysvětlit, co ho k činu motivovalo. Podle svých slov chtěl poukázat na nedostatečné zajištění bezpečnosti ze strany agentury, která měla slavnostní večer na starosti. "Jedná se tady prostě o narušení Českého slavíka obecně. Bezpečnost, ta je na prd. Omlouvám se, mrzí mě to vůči tobě. Jana Bendiga osobně neznám, byl jednou u mě v baru. Jednou jsme si tam řekli, já jsem Lukáš, já jsem Honza, to je vše. Takže video, které koluje na internetu, o tom, jak se známe, to nic není. Tady šlo o bezpečnost. Chtěl jsem prostě ukázat, že ti bezpečáci tam jsou úplně na ho*no. A napočítal jsem jich tam fakt hodně. Každý, kdo se koukne na ta videa, tak jich napočítá šest, sedm, včetně těch na parkovišti, kolem kterých jsem úplně normálně proběhl. Podařilo se mi něco, co by se mi vůbec podařit nemělo," přišel se šokujícím vyjádřením.

Mladík také prozradil, že už se Bengigovi osobně omluvil a sám se přihlásil na policii, která se rozhodla incident prošetřit. Zároveň poděkoval za pozvání na Bendigův koncert, které se však rozhodl nepřijmout.