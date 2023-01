"Nejsem pedofil," říká zpěvák Bohuš Matuš o vztahu s o 30 let mladší manželkou

Výrok zpěváka Bohuše Matuše o tom, že je nadšený, že jeho manželka Lucie po plastice nosu vypadá na deset let, mnoho lidí pobouřil. V podcastu Čestmíra Strakatého se rozhodl uvést věci na pravou míru.

"To jsem nikdy neřekl a ta paní si to vymyslela. Řekl jsem jen tak mezi řečí a mimo záznam, že Lucka po plastice vypadá ještě mladší a že mě to štve. Ale ona to otočila," povzdechl si zpěvák, který podle vlastních slov nechápe, proč se pro bulvární média stal tak vyhledávaným cílem.

Ale i když mu články často ubližují a ničí reputaci, o tom, že by se pustil do soudního sporu, neuvažuje. "Píšou si, co chtějí, ale na soud to není. Vždycky to napíšou tak chytře, že si na nich nevezmete nic. V Česku se spravedlnosti proti bulváru nedovoláte," říká zpěvák s tím, že se o tom před lety radil s elitním právním zástupcem a dospěl k názoru, že nemá cenu se do bitvy pouštět.

Matuš tvrdí, že s většinou médií nekomunikuje, přesto se s pomluvami potýká od začátku kariéry. "Když jsem začínal a hodně se mi dařilo, tak se všude psalo, že jsem homosexuál. I když nechápu, proč by někomu mělo vadit, kdybych byl homosexuál. Teď zase, že jsem pedofil. Manželka občas do těch diskusí píše, že jsem nekrofil, a směje se tomu," prozradil se smíchem. A dodal, že je přesvědčený o tom, že takové komentáře píší lidé, kteří jsou v osobním životě nespokojení a tímto způsobem si uleví.

Zároveň ale prozradil, že si je vědom toho, že si za část negativní publicity může sám, když si z pokládaných otázek dělá legraci. "Přiznávám, že si z toho občas dělám srandu. Snažím se ale, abych nepůsobil jako magor. Někdy se jen blbě podívám a je to," uzavírá téma.