Nejlepší kamarád Harryho Pottera si splnil sen, je z něj zmrzlinář. Dnes slaví 35 let

Fenomén Harryho Pottera počátkem milénia uhranul celý svět. Malého čaroděje ovšem provázeli dva nerozluční kamarádi, chytrá Hermiona a vtipný Ron Weasley, jehož představitel, anglický herec Rupert Grint, dnes slaví 35. narozeniny.

Ačkoli se po filmech o slavném čarodějnickém učni stáhl a užívá si více soukromí, neznamená to, že by nepracoval na dalších zajímavých projektech. Užívá si ovšem zejména nezvyklé koníčky: opatřil si zmrzlinářský vůz, včelaří, a dokonce už je i několik let otcem malé dcery Wednesday, která dostala jméno po známé člence Addamsovy rodiny.

Na to, jak šel čas s nejlepším kamarádem Harryho Pottera, se podívejte do naší galerie.