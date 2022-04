Nejdražší film české kinematografie. Jan Žižka nabídne silný příběh i dostatek bojů

Ve filmu, který je dosud nejnákladnějším filmovým počinem české kinematografie, uvidíme i české herce Karla Rodena, Ondřeje Vetchého, Marka Vašuta, Jana Budaře nebo Bena Cristovao.

Odložený termín premiéry přitom neurčil Petr Jákl. "Byl mi přidělen Američany. A jelikož musíme mít premiéru zároveň v Americe i u nás, tak jsem to akceptoval," vysvětlil producent a režisér s tím, že kdyby to bylo na něm, vybral by jinak. "Strašně se těším na to, až bude film v kinech. Je to hrozný pocit, když má člověk dlouhou dobu film hotový, ale nemůže ho nikomu ukazovat. Bohužel kvůli pandemii je ale v podobné situaci plno tvůrců," vysvětlil Jákl.

Celou dobu od dokončení filmu čelil také četným dotazům, kdy už bude film konečně v kinech. "Za poslední dobu se mi to stalo několikrát. V podstatě poslední dva roky má setkání s kýmkoliv začínají slovy: Tak kdy už bude Žižka? Z legrace jsem začal všem říkat, že to asi bude nakonec jen domácí video, protože kina se zřejmě nedočkám," dodal.

Snímek představí slavného vojevůdce trochu jinak, než by možná diváci čekali. "Je to příběh o zrodu vojevůdce a myslím, že budou lidé překvapeni z toho, jak je příběh koncipovaný. Všechno se odehrává v roce 1402, tedy v době Žižkova mládí, ještě před husitskými válkami. Je v něm všechno, co je potřeba o té době vědět, aby ji člověk pochopil. Také dostatek bojů, ale především velmi silný příběh, který člověka vede až do konce," svěřil se Jákl.