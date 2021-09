Nakreslili Toma a Jerryho či Simpsonovy a vydělali miliony. Jak tvůrci vypadají?

Vzpomínky na dětství snad každého z nás jsou jistě plné oblíbených karikatur. Od postaviček Toma a Jerryho přes králíčka Bugs Bunnyho až po světoznámou rodinu Simpsonových.

Umělci, karikaturisté a tvůrci animovaných seriálů jsou často neopěvovanými hrdiny. Na rozdíl od herců, kteří jsou viděni na obrazovkách od hlavy až k patě, tvůrci se schovávají za svá umělecká díla a sledující jejich tváře často ani neznají. Ale právě tvůrci se svými uměleckými zdatnosti a kreativitou stojí za vznikem animovaných filmů. Připomeňte si klasické sobotní ráno u televize, s miskou cereálií a jedinečnou společností v podobě ikonických postaviček.

Podívejte se do galerie a zavzpomínejte na animované pohádky, které vás vezmou zpátky do dětských let.