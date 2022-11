Nejbohatší britské hvězdy do 30 let. Vede Harry Styles, Dua Lipa a Cara Delevingneová

Popový idol Harry Styles (28) je oficiálně nejbohatší celebritou mladší 30 let ve Spojeném království. Styles tak převzal prvenství po Edu Sheeranovi (31), který kvůli věku letos ze žebříčku vypadl.

Harryho umístění je výsledkem úspěchu jeho alba Harry's House, které bylo šest týdnů na vrcholu britské hitparády, a hlavního singlu As It Was, který se udržel 15 týdnů na vrcholu amerického žebříčku Billboard.

K navýšení majetku samozřejmě přispěly i Stylesovy hlavní role ve filmech To nic, drahá a Můj policajt. A opomenout nelze ani jeho roli stylové ikony, vydatně podporované značkou Gucci, a Harryho vlastní podnikatelské aktivity, do kterých mimo jiné patří kosmetická značka Pleasing, která vyrábí přípravky na péči o pleť a laky na nehty .

Styles je zkrátka na vlně popularity, a pokud jsou zvěsti o megalomanské smlouvě se studiem Marvel pravdivé, můžeme čekat, že se poveze ještě hodně dlouho.

Druhá v žebříčku skončila zpěvačka Dua Lipa, která poskočila z loňského osmého místa. Stačilo jí k tomu 69,1 milionu liber. Oproti loňsku si o dvě příčky polepšila modelka Cara Delevingneová. Jejích 63,8 milionu liber jí vyneslo krásné třetí místo.

Nejbohatší hvězdou do 30 let mimo Velkou Británii zůstává Kylie Jennerová. S majetkem ve výši 770 milionů liber je také nejbohatší z celého klanu Kardashianovi/Jennerovi.