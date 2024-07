"Nehledejte žádné drama," říká Bernášková, která je v New Yorku se svým ex

Na sociálních sítích herečka Jana Bernášková sdílí výlet do ikonického New Yorku, kam vyrazila s téměř osmnáctiletou dcerou Justýnou. Po pár dnech vyšlo najevo, že dovolená není pouze dámskou jízdou. Společnost jim dělá Bernáškové expartner a otec Justýny, divadelník David Drábek. Toto zjištění okamžitě vyvolalo vlnu spekulací, zda se k sobě dvojice náhodou nevrátila. Zatímco Drábek dlouhodobý stabilní vztah nemá, Bernášková je už roky provdaná za scenáristu Rudolfa Merknera, se kterým má také syna.

"Jak to říct rychle a jednoduše? Justý má skoro osmnáct let a její sen byl letět do New Yorku. Dostala tento výlet k nadcházejícím narozeninám (které má v srpnu) a to byla jedinečná možnost letět i s jejím tatínkem, tak jsme to tak s velkou radostí udělali. Jsme rodiče na celý život. A chtěli jsme to spolu oslavit. A není třeba se nad tím pozastavovat. Nemá to v sobě žádné skryté drama," pustila se do vysvětlování Bernášková, podle které se její muž takovým nápadem v žádném případě necítí ohrožen.

"Můj manžel je s naším synem na kolech a poté budeme zase všichni pohromadě. Je šťastný, že jsme šťastní. Mají se všichni rádi a tak si myslím, že mají vypadat dospělé zdravé vztahy. Mít hezký vztah s bývalým mužem, se kterým mám dítě, je přece skvělá věc. Ukazuje to i našim dětem, že to, že se lidi rozejdou, neznamená konec světa a nenávist. Jde to, ale musí chtít oba dva a je třeba to nevzdávat," myslí si Bernášková, které se opravdu podařilo zůstat s bývalou láskou přáteli. Drábek si dokonce občas na víkend bere k sobě právě i hereččina syna.