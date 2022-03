Jiřina Bohdalová se vyjádřila k e-mailu divadla, který proti ní vyzníval urážlivě

Dva roky neměla Jiřina Bohdalová možnost hrát představení Generálka, ve kterém ztvárňuje hlavní roli a jež ji bylo napsáno v podstatě na tělo. A přestože mají o hru diváci zájem, není jisté, jestli se ještě někdy na prkna Divadla Na Jezerce vrátí. Tuto zprávu se snažilo obchodní oddělení divadla sdělit divákům, kteří kvůli pandemii onemocnění covid-19 o Generálku přišli. Jenže způsob, který k tomu zvolili, vyvolal rozruch.

"Z důvodu covidu máte u nás stále ještě vstupenky za neodehraná představení Generálka. Pokud se bude toto představení hrát, tak asi koncem roku, bohužel to není jisté. Mám pro vás řešení. Vyberte si z programu naší nabídky jakékoli představení, my vám uděláme výměnu. Pokud by paní Bohdalová byla ochotná se znovu naučit text a představení se hrálo, budete mít přednost na jejich koupi," stálo ve zprávě.

"Je to naprosto nešťastná formulace," omluvil se za starší elektronickou korespondenci ředitel divadla Jan Hrušínský. "I mladí herci, když něco dva roky nehrají, mají problém se to znovu učit. Paní Bohdalová má navíc úctyhodný věk, v kterém předvádí úctyhodné výkony," řekl nyní pro pořad ShowTime.

Sama herečka si z celé situace nic nedělá. "Nedělejme z komára velblouda, dyť je to jen nešťastná formulace. Asi jsme všichni rozjitření," prohlásila Bohdalová, která má na celou věc velmi racionální pohled. "Je mi devadesát a opravdu mám své limity," uvedla pro Blesk.