"Nedá se mu věřit, ale je mi ho líto," říká Dagmar Patrasová o Felixi Slováčkovi

Minulý rok v prosinci saxofonista Felix Slováček oficiálně a definitivně ukončil vztah s výtvarnicí Lucií Gelemovou a vrátil se k manželce, zpěvačce Dagmar Patrasové. A přestože to vypadalo, že to dvojici klape, v poslední době opět na veřejnost prosakují jejich konflikty.

O víkendu se Slováček objevil na předávání cen Český slavík, kde mu ale místo manželky dělala společnost mladá plavovlasá dáma. V rozhovorech hudebník tvrdil, že přišel se svou dcerou Annou Julií Slováčkovu. Nepřítomnost manželky vysvětlil poněkud nevěrohodně. "Má nějaké domácí práce," řekl na dotaz serveru Expres.cz.

V neděli se pak v pořadu Holčičky modelky Agáty Hanychové objevila Patrasová, a přestože podle vlastních slov původně neměla v plánu o svém manželovi vůbec mluvit, nakonec se pustila do kritiky jeho osoby. "Nedá se mu věřit," odpověděla zpěvačka na dotaz Hanychové, jak získat zpět důvěru ve vztahu poznamenaném nevěrou. A k tomu, proč vlastně vzala manžela zpět, poznamenala pouze: " Bylo mi ho líto, co ti na to mám říct."

Nakonec si neodpustila ani poznámku o tom, jak v současnosti Slováček vypadá. "On strašně… no nebudu do televize říkat, že zestárnul, ale je to tak," rýpla si Patrasová, která prý stále udržuje poměr se svým italským přítelem Vitem.