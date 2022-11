"Něco mě mělo zastavit," sype si Pergnerová popel na hlavu, Vémolovi se omlouvá

Přímý přenos z vyhlašování ankety Český slavík, jež letos slavila 60. výročí, bylo po dlouhé době příležitostí, kdy mohli fanoušci spatřit moderátorku Terezu Pergnerovou. Ona sama se na slavnostní večer velmi těšila. Jen pár hodin po skončení ale neměla ze svého výkonu dobrý pocit a na svém instagramovém profilu zveřejnila omluvu.

Během vystoupení se totiž terčem vtipů stal i bojovník MMA Karlos Terminátor Vémola. Toho si Pergnerová dobírala kvůli jeho údajným nevěrám, které v současnosti opět rezonují mediálním prostorem. "Krásné je, že Karlos si skutečně vzal svou Lelu. A byl jí věrný po celou dobu obřadu. To je přece nádherné," zaznělo od Pergnerové. A právě tohoto výroku teď nesmírně lituje.

Na InstaStories tak vydala ještě v neděli prohlášení, ve kterém si sype popel na hlavu a přiznává, že vtip byl nevhodný. "Přátele moji milovaní, chtěla bych vám hrozně moc poděkovat za krásné reakce na Slavíka. Za celý tým vám moc děkuji, že jste nám dali šanci, že jste se na nás dívali, podpořili a byl to úžasný večer. Ale já teď musím zmínit jednu věc, protože prostě jsem taková," začala s vážnou tváří moderátorka.

"Na začátku se trefovalo do mě, do spousty lidí, s takovým nadhledem, ale v jednom případě nad tím přemýšlím, a to se týká mé poznámky, takového hloupého žertu, že byl Karlos Vémola věrný své ženě jen po dobu obřadu. Já jsem to vůbec nemyslela zle a vlastně to zpětně přehodnocuji. Dneska bych to škrtla, protože jak jde čas, jak to o tom člověk přemýšlí a bilancuje, tak bych se chtěla omluvit Lele i Karlosovi. Mohla jsem si to odpustit. Možná jsem se nechala strhnout tou atmosférou a mělo mě něco zarazit," řekla Pergnerová, na které bylo vidět, že ji situace, kdy někoho skutečně urazila, mrzí.

"Chci, aby zaznělo, že je mi to moc líto, protože já si Karlose vážím nesmírně a počítala jsem s tím, že to přijme jako nadhled, lehkost, žert. Prostě mě to teď mrzí. Dávám to sem a musím to říct veřejně. Je mi to líto a dneska bych to škrtla," uzavřela celou věc Pergnerová.