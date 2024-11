"Nečekala jsem to," říká o rozchodu s Tomášem Varteckým Anna K.

Zpěvačka Anna K. a hudebník Tomáš Vartecký spolu prožili sedmadvacet let a patřili mezi nejstabilnější páry českého šoubyznysu. Bok po boku překonali i rakovinu prsu, se kterou zpěvačka bojovala hned dvakrát. A přestože ještě na jaře mluvila o svatbě, koncem léta oznámila rozchod. K tomu se dlouho nevyjadřovala a až nyní přiznala, že konec vztahu byl bleskem z čistého nebe.

"Je mi to líto. Je to potřeba zvládnout. Musím to zvládnout. Zvládla jsem toho hodně, takže si myslím, že jsem na dobré cestě. Zkraje to nebylo jednoduché, ale s tím má myslím zkušenost hodně lidí, s mnohaletým soužitím, které z jakýchkoliv důvodů skončí. Tenhle rozchod byl myslím trochu zbytečný, nebo nevím, jak to nazvat. Asi byl ten konec nevyhnutelný," prohlásila Anna K. v rozhovoru pro pořad Showtime.

"Ten konec jsem nečekala, určitě ne. Ale nechtěla bych to moc rozebírat. Až třeba za rok. Jak se to říká? Člověk míní a život mění. Není to sranda, ale už to světlo vidím. Chci si vybudovat nějaký nový prostor, nové věci, nový život. Moc se na to těším," říká zpěvačka, které je prý momentálně nejlíp ve společnosti kamarádek a také na koncertních pódiích. A zatímco ona se vrhla do práce, Vartecký se od jejich nečekaného rozchodu stihl i oženit. Jeho manželkou se stala žena, o které tvrdí, že je jeho oficiální partnerkou už od dubna. V tom, kdy tedy k rozchodu došlo, se jejich názory dost liší.