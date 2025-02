Nebezpečné známosti. Celebrity, jejichž poměr s teenagerem vyvolal skandál

Neslavným rekordmanem, co se týče vztahů s teenagerkami, byl Charlie Chaplin. Jeho první ženě bylo 16, když se s ní seznámil, druhé 15 a té poslední, která s ním zůstala až do smrti, 18 let. Ještě dál zašel režisér Luc Besson, ten se se svou druhou manželkou seznámil, když jí bylo 12 let, a chodit spolu začali o tři roky později. I v Česku máme slavné muže, kteří mají či měli vztah s výrazně mladšími, náctiletými partnerkami. Těmi nejznámějšími jsou folkový zpěvák Jan Nedvěd, muzikálový zpěvák Bohuš Matuš nebo výtvarník David Černý. Výjimkou ale nejsou ani starší ženy, které chodí s teenagery - třeba první dáma Francie Brigitte Macronová, která se do patnáctiletého Emmanuela zamilovala jako jeho čtyřicetiletá učitelka.

