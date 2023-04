"Ne že se svlíkneš," křičí děti na herečku Lindu Rybovou

V novém seriálu Zákony vlka se v jedné z hlavních rolí objevuje herečka Linda Rybová. Jejími partnery jsou Stanislav Majer a Jan Vondráček. Přestože má k oběma kolegům blízko a skvěle si rozumí, ani to jí nezbavilo nepříjemného pocitu z natáčení choulostivých scén.

"Honza neustále vypráví historky. Pořád jsem se smála. I když jsme spolu měli erotické scény, ze kterých jsou herci vždycky nervózní, Honza dělal vtipy a já se smála. Nikdy jsem se u takových scén nedokázala smát, jsem z nich vždycky na nervy, tentokrát jsem tolik nebyla," přiznala Rybová v rozhovoru pro iDnes s tím, že tohle je pro ni ta nejméně oblíbená součást herecké profese.

"Ale není to tak, že by mi byli nepříjemní ti kolegové, zvlášť tihle dva ne, ale já jsem strašlivě stydlivá. Strašně se bojím a necítím se svobodně. Ty lidi skoro neznáte… Myslím, že i kluci to tak mají, málokdo je v tom takový střelec," říká herečka a dodává, že za desetiletí praxe se přece jen dokáže trochu uvolnit. "Člověk se to nějak naučí. Asi přijde určitá otrlost. Spousta věcí, ze kterých bych byla ve dvaceti nervózní, mě už dneska nerozhodí."

Jedna věc je pro ni ale nepřekročitelná, a tou je nahota před kamerou. "Ale také je fakt, že jsem se nikdy před kamerou nesvlékala, čímž nekritizuju herečky, které to dělají, ale já jsem na to extrémně citlivá a musím říct, že to oceňují i moje děti. Když mě náhodou vidí ve filmu nebo televizi a k něčemu se schyluje, křičí: ,Mami, ne že se svlíkneš!' Mohou být klidní, nesvlíknu," uzavírá téma s jistotou Rybová.