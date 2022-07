Natočil bývalý moderátor Top Gearu ducha? Fanoušci jsou přesvědčení, že ano

Moderátor James May, jenž neodmyslitelně patří do trojice, který provázela motoristickým magazínem Top Gear, natočil při své cestě do Itálie ducha. Jsou o tom přesvědčeni fanoušci pořadu James May: Náš člověk v Itálii, který May momentálně točí pro stanici Amazon Prime.

Na jednom ze záběrů se totiž objevuje cosi, co připomíná lidskou postavu. Vzápětí ale zmizí stejně rychle, jako se objevila. Záběry byly pořízeny v italských Pompejích, původně starověkém městě poblíž Neapole, které v roce 79 zcela zničil výbuch sopky Vesuv.

May je ale přesvědčený, že úkaz má zcela jednoduché a logické vysvětlení. Tím je podle něj jen technická chyba. "Díky všem, kteří poukázali na 'ducha' ve třetí epizodě mé nové italské série. Na místě ho nikdo neviděl, takže je to buď skutečný duch, nebo (a to pravděpodobněji a také nudněji) jen trochu poškozený digitální soubor," okomentoval to moderátor.

James May je britský televizní moderátor, novinář a spisovatel. Velkou popularitu mu přineslo moderování celosvětově proslulé motoristické show Top Gear, kterou připravoval spolu s Jeremym Clarksonem a Richardem Hammondem. V pořadu měl přezdívku "kapitán šnek" - to proto, že z trojice řídil nejpomaleji a nejbezpečněji. Také ale nejčastěji bloudil.

V roce 2015 poté, co byl Clarkson ze show vyhozen, odešel i Hammond a May a všichni společně vytvořili podobný formát s názvem The Grand Tour.