Naschvály a sprosté vzkazy. Hanychová se Soukupem bojují o dceru

Není to ani měsíc, co Agáta Hanychová potvrdila konec vztahu s podnikatelem Jaromírem Soukupem, s nímž má pětiměsíční dceru Rozárku. A i když se oba hned po rozchodu nechali slyšet, že vše proběhlo v klidu, zůstávají dál přátelé a především milující rodiče, realita je, zdá se, jinde. Podle informací deníku Blesk se bývalí partneři nejsou schopní dohodnout na tom, jak bude vypadat péče o dceru, a tak přišel na řadu soud.

"Soud není uzavřen, takže se k ničemu vyjadřovat nesmím," řekla tisku Hanychová, která se na instituci měla obrátit s žádostí o předběžné opatření. A přestože nechtěla sdělit podrobnosti, i z jejího působení na sociálních sítích je jasné, že vztahy jsou vyhrocené. Až donedávna zásobovala své sledující fotkami malé holčičky, s tím je teď ale konec.

"Rozárku už nemůžu ukazovat na Instagramu, protože si to nepřeje její otec," přiznala svému publiku. Brzy ale našla způsob, jak zákaz obejít, a dceru fotí buď zezadu nebo jí před obličej dává obrázek brýlí. A také nenechává nikoho na pochybách, co si o celé situaci myslí. Většinu svých příspěvků na tzv. instastories podkresluje skladbou "Fu*k you!" od zpěvačky Lily Allen.