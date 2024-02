„Narodil jsem se se zdeformovanou hlavou,“ vzpomínal Vojta Kotek se smíchem

V pořadu Máme rádi Česko prozradil nečekaně zvláštní okolnosti svého narození herec Vojta Kotek. "Já jsem se narodil se zdeformovanou hlavou. Už to malinko splasklo, ale já jsem měl takzvaný kefalhematom," prozradil a dodatečně popsal, jak to vypadá: "Je to, jako když máš na hlavě ještě jednu hlavu, a jenom nevíš, kde se na ní ten obličej vyskytne."

U jeho kolegů i publika vyvolalo toto přiznání velké pobavení. Kotek se navíc přirovnal k postavičkám z amerického sci-fi seriálu Lebkouni. "Prý za to může moje maminka, která špatně dýchala při porodu," dodal.

Na to pohotově reagoval Jakub Prachař z druhého týmu. "Ty jsi říkal, že špatně dýchala, ale když z ní leze medicinbal, jak by asi měla dýchat. Já myslím, že chyba byla v tom, že jsi měl tu druhou hlavu," nešetřil svého kolegu. Legraci si ale Prachař udělal i sám ze sebe: "Já jsem se narodil hezkej, ale pak to může dopadnout i takhle špatně. Narodíš se hezkej, a pak se cestou něco porouchá."

Kotkovi ovšem rychle přišlo líto, že svou nečekanou dočasnou deformitu hodil na svou maminku, a neváhal to dát do pořádku. "Teď mi trošku leží v hlavě, že jsem z toho osočil maminku," sypal si popel na hlavu. "Teď je mi to líto, protože ona prokázala obrovskou odvahu, že si mě z té porodnice domů přivezla. Tam ležela spousta jiných hezčích dětí," zakončil to přeci jen na humornou notu.