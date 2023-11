Napětí mezi Suchánkem a Sokolem: "Je mezi námi něco, o čem nechci mluvit," říká Sokol

Improvizační show Partička si našla mnoho příznivců. To, že už několik let nevystupuje ve složení Michal Suchánek, Richard Genzer, Igor Chmela a Ondřej Sokol, bylo pro mnohé zklamáním. Právě poslední jmenovaný projekt opustil. "To, že nás to hrozně bavilo, se nedá zapřít. Ale koexistence s nimi je náročná," řekl nedávno Sokol v podcastu U kulatého stolu na adresu svých bývalých kolegů.

Důvody svého konce v Partičce až doteď nikdy nezveřejnil. "Je jasný, že je mezi námi něco, co se stalo a co není vyřešený, o čem já nechci mluvit," přiznal Sokol s tím, že jejich cesty se rozdělily. "S Igorem a Geňou jsme se od té doby potkali, ale s Michalem ne," dodal moderátor, který se momentálně objevuje například v pořadu Na lovu a bude moderovat i předávání Slavíků. Podle něj prostě nebylo možné v improvizačním vystupování pokračovat, "To, co jsme dělali, vyžaduje strašlivou důvěru. A o tu já jsem přišel, takže nejde pokračovat dál."

K celé záležitosti se před časem vyjádřila i druhá strana, konkrétně Michal Suchánek. Ten jako důvod rozpadu týmu označuje, že se Sokol vydal na sólovou dráhu po nabídce moderovat show Tvoje tvář má známý hlas. To bylo v době, kdy se jednalo o obnovení Partičky. "Navrhl jsem mu, že jestli chce, počkáme na něj a budeme to dělat s ním. Na tu zprávu mi nikdy neodpověděl," tvrdí Suchánek, který si myslí, že Sokolovi mohlo vadit, že nabídku přijali bez něj.

"Nezachoval jsem se nejlépe z jeho pohledu, když chtěl, abychom na něj rok čekali. Tehdy mě něčím nasral, ale v jeho očích to mohlo být ode mě blbé. Je mi to líto, bylo to hezké, bavilo nás to," řekl Suchánek Expresu.