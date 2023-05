Nahota není pozvánkou k sexu, říká spisovatelka Irena Obermannová

Když v dubnu slavila spisovatelka Irena Obermannová své 61. narozeniny, rozhodla se vyfotit před zrcadle jen v kalhotkách. Podle ní to ale rozhodně nebylo něco, čím by vyzývala muže, aby ji kontaktovali se sexuálními návrhy.

"Proč bychom v jedenašedesáti nemohly chodit v dvojdílných plavkách a ukazovat se, pokud my samy to uznáme za vhodné? Jen všem zdůrazňuji, a to především českým mužům, ale jak se ukazuje, tak i ženám, že zveřejnění polonahé fotky rozhodně není pozvánka k sexu. Většina lidí to tak bohužel pochopila," řekla spisovatelka pořadu Showtime.

Spisovatelka, která na sebe před lety upozornila knihou, v níž popisuje svůj milostný vztah s bývalým prezidentem Václavem Havlem, také zdůrazňuje, že rozhodně momentálně nehledá žádného muže. "Takové foto neznamená, že žena si takzvaně shání chlapa, když to úplně blbě vulgarizuji. Ne. Ona tím naopak říká, že je se sebou spokojená a ostatní holky mají být taky," říká matka dvou dospělých dcer.

Ty má s bývalým manželem Danielem Kohoutem, se kterým se letos po více než 20 letech dokázala usmířit. "Ten vztah byl velmi špatný. Vždycky se říká, že za to můžou oba, ale tady, a on se mnou souhlasí, za to mohl mnohem více on. Byl nezralý, brzy se oženil a nechoval se dobře. Dneska to ví. Na dotaz, proč mě těch skoro čtvrt století ani nepozdravil, mi řekl, že se styděl. Což je pro mě velmi silné, že je to schopen říct. To mě samozřejmě potěšilo a proti tomu jsem bezbranná," dodala s tím, že je ráda, že se v rodině obnovily přátelské vztahy.