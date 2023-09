"Naděje na zázrak se snižuje," říká kolega Zbyška Pantůčka. Dabér se stále pohřešuje

Pátrání po pohřešovaném herci a dabérovi Zbyšku Pantůčkovi nepřineslo výsledky ani po třech týdnech. "Jeho životní partnerka Jana Mařasová je moje spolužačka, vynikající herečka a dabérka. S tou jsem mluvil a nikdo opravdu nic neví. Poslední informace byla, že den před svým zmizením hovořil se svým synem, údajně mu měl sdělit, že odjíždí do Německa do Berlína točit reklamu. Pak už byl nedostupný a nikdo nic o něm od té doby neví," sdělil eXtra.cz Pantůčkův kolega, dabér Bohdan Tůma.

Bohdan Tůma zároveň potvrdil, že jeho kolega měl potíže s alkoholem, což se v posledních letech projevilo i jeho nespolehlivostí: "Kvůli tomu přišel kompletně o všechno, co se profesního výkonu týče, nezbylo mu už vůbec nic. Přišel o divadlo, reklamy, ať už to byly automobilky, velký prodejce zahradní techniky a řada dalších, to byly desítky tisíc měsíčně příjmů."

Zbyška Pantůčka nakonec přestali obsazovat i do dabingu, kapela, ve které vystupoval, musela také hledat náhradu. "Nedejbůh, jestli se kvůli ztrátě všech příležitostí nerozhodl jít tou nejhorší cestou, místo aby nastoupil léčení. Najednou není a nikdo nevíme, co s tím dělat. A já se moc bojím, že naděje v zázrak se postupem času prudce snižuje," dodal Bohdan Tůma.

Kolegové Zbyška Pantůčka dále upozorňují, že i dříve byly dny, kdy o něm nevěděli. Nikdy ale nezmizel na tak dlouhou dobu. Objevily se i spekulace, že by dabér mohl tajně podstupovat odvykací kůru, je ovšem těžko uvěřitelné, že by ho policie v takovém případě nenašla.