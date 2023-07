Na svatbu čekala 19 let. Oscarová herečka Michelle Yeoh se konečně dočkala

Lépe později nežli nikdy. Malajsijská herečka Michelle Yeoh je známá ze snímků jako Paměti gejše, Tygr a drak nebo jako pověstné Bondovo děvče z filmu Zítřek nikdy neumírá, kde si zahrála po boku Pierce Brosnana. Skutečného úspěchu se ale dočkala teprve letos, kdy za hlavní roli ve sci-fi snímku Všechno, všude, najednou získala ve svých šedesáti letech prvního Oscara.

Důvodem k radosti pro ni ale může být i milník v osobním životě: po devatenácti letech si konečně řekla "ano" s dlouholetým partnerem, sedmasedmdesátiletým Jeanem Todtem. Poprvé se potkali v roce 2004 a po měsíci a půl randění ji Todt požádal o ruku. Ke svatbě ovšem nedocházelo dlouhá léta, která se záhy měnila v dekády.

Sňatek prý odkládali kvůli byrokratickým formalitám. Todt je totiž švýcarským občanem a krajina má údajně složité požadavky, když přijde na uzavření sňatku s cizinkou.

Yeoh si z toho ovšem hlavu nijak nedělala. "Tak dlouho jsme hrozili tím, že se konečně vezmeme. Někdy jsme si i říkali, ‘hele, neudělali jsme to už náhodou?’" opisovala s dávkou humoru ještě před dvěma lety. "Kus papíru to pro mně nezmění. Ale hodně to znamená pro Jeana, a proto to hodně znamená i pro mě."

Dvojice informovala o svém kroku na svých sociálních sítích. Zveřejnili i čtyři fotografie, včetně té na manželském lůžku, ovšem ve vší počestnosti. "19 let a ano! Jsme svoji! Děkujeme našim ‘rodinám’, které nás milovaly všechny ty roky," těšila se herečka na svém profilu.