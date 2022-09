Magda Vašáryová: Na muže jsem se nemohla spolehnout, neuvařil ani kaši pro děti

Magda Vašáryová udělala kariéru nejen jako herečka, ale dařilo se jí také v diplomacii a v politice. Kandidovala dokonce na funkci prezidentky Slovenské republiky. "Ženy nejsou vyloučeny z nejvyšších pozic, jen musí plánovat," řekla Magda Vašáryová v podcastu Studio N.

Vašáryová tvrdí, že ženy se musí rozhodnout hlavně kvůli dětem. Podle ní mají pouze dvě možnosti. Buď si pořídí děti velmi mladé a kariéru budou budovat později, nebo se naopak věnují profesnímu růstu a mateřství odsunou na později. Ani v jednom případě se ale dle jejího názoru neobejdou bez pomoci.

"Žena, která chce dělat kariéru, musí mít kolem skupinu dalších žen, které jí pomohou, třeba s vařením, uklízením, žehlením, s dětmi. Já jsem měla paní na výpomoc, protože můj muž tohle nezvládal," rozvyprávěla se Vašáryová. A přidala jednu historku ze života s manželem Milanem Lasicou.

"Jednou jsem ho nechala uvařit kaši pro děti, protože ta paní ten den opravdu nemohla přijít a já jsem se vrátila z divadla asi ve čtvrt na jedenáct, děti lítaly bytem. Absolutně všechno, čeho jsem se dotkla, bylo od kaše. Můj muž seděl, nereagoval, díval se na televizi a nehnul brvou," vyprávěla herečka.

"Tak jsem nejdřív umyla děti, uložila je, všechno otřela a šla se podívat, proč tu kaši nesnědli a zjistila jsem, že on ji neuvařil. Když jsem odcházela, nechala jsem mu velkými písmeny napsaný návod, ale on mi na to pověděl, že tam není napsáno vařit. Takže já jsem se nemohla na muže spolehnout," dodala se smíchem.