"Na adopci jsem byla příliš stará," říká Tereza Pergnerová

Hvězda devadesátých let, moderátorka Tereza Pergnerová, už čtvrtým rokem věnuje svou energii neziskovému sektoru. Pomoc lidem je jí natolik blízká, že se kromě provozování Nadačního fondu Terezy Pergnerové rozhodla dát domov i opuštěnému dítěti. S partnerem, režisérem Jiřím Chlebečkem, proto uvažovali o adopci. Nakonec z ní ale sešlo. Moderátorka vysvětluje, že zásadní roli hrál jejich věk.

"Přednost mají mladí a já tomu rozumím. Pokud chcete být pěstounem, máte ohromnou šanci, ale když chcete adoptovat, tak ten věk je velice důležitý aspekt. A já už opravdu nejsem nejmladší," řekla Pergnerová Blesku. Podle vlastních slov už nepomýšlí ani na další vlastní děti. "Velice dobře znám své možnosti a řídím se svou intuicí, takže myslím, že jsem svou reprodukční schopnost zakončila."

Spolu s partnerem pečují nejen o společnou dceru Natálii, ale také o Terezina syna Samuela. Pomalu se připravují na to, že jim oba vylétnou z hnízda. "Doufám, že nebudu vypadat jako nějaká necitlivá matka, ale myslím, že je to nutný. Samuelovi je jednadvacet let, takže vidím, že už nechce se mnou trávit tolik času. A mě to netrápí. Ale nesmírně si vážím toho, že za mnou třeba umí přijít s nějakou bolestí, že dokonce i on popisuje své citové procesy, které samozřejmě nejsou snadné. Je to obyčejný kluk, který taky zažil mnohé. Ale on to zvládl, nějak to zpracoval a já mu držím palce. A Natálka? To je čtrnáctiletá holka, která si drsně osahává život se vším, co k tomu patří. Vybrala si samozřejmě mě, protože já jsem ta, která snese tu největší kritiku. Tatínek je miláček a já jsem ten terč. Ale já to vydržím, milá Natálko!" říká se smíchem moderátorka, která má pro výstřelky svých dětí velké pochopení.

Pergnerová také promluvila o tom, že je se svým současným životem velmi spokojená a nemá v plánu nic měnit. S Chlebečkem prý neplánují ani svatbu, život "na hromádce" jim vyhovuje. "Hlavně strašně stárneme, takže některé věci už nejsou na pořadu dne a ani o tom opravdu nemluvíme. Možná mě někdy napadlo, jak by to vypadalo, kdybychom my dva měli svatbu. Ale už nás vidím spíš jako seniory, že se k tomu oltáři tak nějak došouráme a zažijeme ten okamžik…"