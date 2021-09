Muzikálová hvězda a finalistka SuperStar Nosková čeká druhé miminko

Necelý měsíc po romantických zásnubách oznámila osmatřicetiletá zpěvačka Michaela Nosková, že se svým snoubencem Jindřichem Čandou očekávají první společné miminko.

Finalistka druhé série pěvecké soutěže Česko hledá SuperStar a hvězda muzikálů Evita, Bídníci, Sněhová královna a Veselá vdova se na přelomu ledna a února stane dvojnásobnou maminkou. Z prvního manželství s Janem Horsákem má dceru Elišku, která letos v září oslaví jedenácté narozeniny.

"Za svůj život jsem toho prozradila o svém soukromí hodně. V posledních letech to nedělám a je to mnohdy osvobozující. Snažím se více přemýšlet, co sdílet veřejně a co ne. Proto i zprávu o mém těhotenství jsme si s partnerem nechávali dlouho pro sebe," uvedla pro iDnes.cz Nosková.

"Jsem v pátém měsíci těhotenství, zatím jsem to neoznámila ani v divadlech. Bylo to takové naše tajemství. Rodit mám až na přelomu ledna a února," sdělila pro Blesk.

Miminko se má čile k světu

"S Míšou jsme se dohodli, že těhotenství budeme tak dva tři roky tajit, než to sdělíme veřejně. No a teď je to venku. Teda ještě není, ale brzy bude! Ale teď vážně. Naše rodina, čítající už tři pubertální děti, se rozšíří. Všichni se moc těší. Bohužel, díky mizernému soudnictví, mé dvě děti nemohly být se mnou tak často, jak jsem si přál. Tak teď to bude lepší. Nejdůležitější nyní je, že miminko se má u Míši v bříšku čile k světu a vše je v pořádku. Zároveň jsem rád, že jsem novinku stačil říct mému otci. Doslova v jeho poslední hodince," dodal k těhotenství své snoubenky Čanda, kterému před časem po dlouhé nemoci zemřel otec.