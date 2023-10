Raper Marpo čelí nařčení z napadení. Muž ho upozornil, že jede v protisměru

Ke konfliktu mezi raperem Marpem a mužem, který ho upozornil, že projíždí jednosměrkou v protisměru, mělo dojít v obci Tuchoměřice v okrese Praha-západ. "V úterý jsem přijížděl ke svému domu a z jednosměrky ve špatném směru rychle přijíždělo BMW. Cesta vede od školy k mateřské školce s jídelnou," řekl Blesku Tomáš K. (43), který řídil bílé auto Dacia Lodgy.

Řidič BMW začal na Tomáše K. gestikulovat, aby mu uhnul. To si ale Tomáš nenechal líbit. "Vystoupil jsem a řekl mu, že je to jednosměrka, že tu bydlím a že tu mám děti," pokračoval ve své výpovědi Tomáš K. a dodal, že řidiče auta v protisměru naštvalo, když si chtěl na mobil vyfotit jeho SPZ. "Řekl, že zná tyhle hrdiny s telefonem a že vystoupí a 'rozbije mě'. Odpověděl jsem mu, ať klidně vystoupí," líčí řidič eskalování situace.

Tomáš K. prý celou dobu nevěděl, s kým se dostal do křížku. "Vůbec jsem ho neznal. Kdybych věděl, co je zač, asi bych ho radši nechal jet…" řekl Blesku. Tomáš K. dále popsal, že zpěvák nakonec vystoupil z auta a dal mu dvě rány do obličeje. "Nemohl jsem zvednout ruce, a tak jsem ho narazil na auto a kousl do prsu," přiznal napadený muž. Marpo se pak měl odrazit od svého auta a srazit ho na zem. "Když jsem se zvedal a hledal brýle, nastoupil do auta, konečně odcouval a ujel," popsal situaci Tomáš K.

Policie o případu ví a věc se bude řešit pravděpodobně jako přestupek proti občanskému soužití.