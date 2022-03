Otec i bratr Taťány Makarenko bojují na Ukrajině. "Musím zůstat racionální," říká

"Je to smutné, ale na druhou stranu jsem si řekla, že musím zůstat racionální, musím pracovat. Nemůžu zastavit to, co dělám, všechno se připravuje dlouho. Snažím se fungovat a nenechat na sobě nic znát," řekla Super.cz Taťána Makarenko k tomu, že se rozhodla i přes situaci ve své rodné zemi pokračovat v přípravách na další ročník soutěže Miss Czech Republic, jejíž je ředitelkou od roku 2018.

"Přeji si konec války. Nechci přijít o členy rodiny. Nechci na to do konce života myslet," povzdechla si a upřesnila, že její rodina žije v Oděse, kde její otec i bratr se zbraní v ruce bojují proti ruským okupantům.

"Je to náročné po psychické stránce. Po fyzické ne, na to jsem zvyklá. Jde spíš o to soustředit se na soutěž v době, kdy mám celou rodinu kromě maminky na Ukrajině, a je úplně jedno, že jsem s nimi nevyrůstala, protože jsem byla tady a netrávila jsem s nimi tolik času. Pořád je to rodina a já jsem člověk, který má svoje emoce a pocity. Pořád přemýšlíme, co se tam děje. Voláme si, maminka mi sděluje nové informace," svěřila se Makarenko.

Taťána Makarenko se narodila v Belce v Oděské oblasti a do Čech přišla pouze s maminkou, když jí bylo devět let. Zbytek rodiny dodnes žije na Ukrajině.