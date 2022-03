Uprchlíci jim mění zámek. "Musela přijít válka, abychom si pořídili ledničku," říkají

Barokní zámek v Osečanech, kde spolu už téměř čtyři roky žijí herec Daniel Krejčík a politik Matěj Stropnický, se stal útočištěm pro dvanáct žen a dětí z Ukrajiny. Krejčík uvedl, že jejich zámku to ve skutečnosti velmi prospělo. "Musela přijít válka proto, abychom na zámku měli ledničku," prohlásil Krejčík v rozhovoru pro DVTV s tím, že jde samozřejmě o velkou nadsázku. "Můj oblíbený psychiatr Radkin Honzák říká, že když je člověku nejhůř, je veškerý humor povolen," dodal.

Změny, které se v jejich domově s příchodem lidí prchajících z Ukrajiny odehrály, prý ale vítá. "Na náš zámek to mělo pozitivní dopad, můžu-li to tak říct, protože se z něj stává dům, který se čím dál tím víc přibližuje ne jednadvacátému, ale aspoň dvacátému století," dodal Krejčík. S příchodem hostů byli například nuceni pořídit bojler na teplou vodu. "Do té doby jsme ji ohřívali v lázeňských kamnech," popsal herec, v jakých podmínkách s partnerem na zámku do této chvíle žili. Dodal, že dosavadní podmínky na zámku vycházely z přání Stropnického, který je velkým odpůrcem elektrických spotřebičů.

"Ledničku už použil, takže si na to zvyká. Samozřejmě ale říká, že jakmile ta válka skončí, tak lednička půjde z domu. Já ale doufám, že nepůjde," přiznal s úsměvem.

Sedmadvacetiletý herec přidal ještě historku o tom, jak jedna z ukrajinských žen přirovnala jejich domov k podmínkám, které panovaly za vlády cara Ivana Hrozného. Prý ji upoutalo, že k mytí nádobí využívají partneři starý stůl se dvěma lavory.