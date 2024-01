"Musela jsem spát s osmdesátníkem a ve vile je plíseň," píše vdova po Hefnerovi

Vdova po mediálním magnátovi a zakladateli magazínu Playboy Hughovi Hefnerovi Crystal Hefnerová po pěti letech porušila to, co po ní zesnulý miliardář žádal, a sice aby o něm a jeho impériu hovořila pouze v dobrém. Tento týden vyšla její kniha "Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself", ve které odhaluje zákulisí toho, jak to fungovalo nejen v jejich manželství, ale i ve slavné vile Playboye.

Na to, co prozradila nejen ona, ale i další bývalý "zajíček", se podívejte do galerie.