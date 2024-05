Monika Bagárová se musela vzdát svého velkého snu a mluví o změně profese

Zpěvačka Monika Bagárová své příznivce šokovala prohlášením na svém profilu na Instagramu, kde oznámila, že ruší bez náhrady svůj plánovaný koncert v prestižní pražské O2 areně. "Protože jste pro mě po mé rodině ti nejdůležitější, ráda bych se vám touto cestou omluvila. Rozhodla jsem se zrušit svůj Vysněný koncert 12. září v O2 aréně. Jsem každému z vás, kteří jste se na koncert těšili, vděčná. Našlo se vás několik tisíc a já vám za to z celého srdce děkuji," napsala a naznačila tak, že o její megakoncert nebyl takový zájem, jaký si s producenty představovali. Dodala, že důvodů je mnoho a jsou pro ni zásadní.

"Myslím, že bude stačit, když řeknu, že i já jsem člověk, který má city, je zranitelný a v neposlední řadě chce být sám sebou. Vše, co dělám, dělám s radostí a snažím se ji předávat dál. Bohužel ale z mého Vysněného koncertu se mi radost začala vytrácet, až úplně zmizela. Dělat cokoliv bez radosti nedává smysl mně, jistě ani vám. Doufám, že mi mé rozhodnutí odpustíte," zakončila své vyjádření zpěvačka.

Na svém profilu také naznačila, že by se v budoucnosti mohla vydat i zcela jinou cestou než je zpěv. "Velmi vážně zvažuji, že si otevřu vlastní školku. Školky jsou plné a v naší vesnici je jen jedna soukromá a zase plná," postěžovala si zpěvačka, jejíž dcera Rumia by měla už v září nastoupit do školky. Také proto se teď profesně trochu stáhla a hodlá si co nejvíce času užít nejen s dcerou, ale také s partnerem a přáteli.