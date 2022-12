Monika Bagárová má nového přítele. Zásnuby však slaví její rodiče po třiceti letech

Monika Bagárová tvořila dlouhodobě pár s uzbeckým zápasníkem MMA Makhmudem Muradovem a spolu mají i dceru Rumii. Ačkoli jim to ve vztahu už nějakou dobu skřípalo, snažili se zachránit, co se dalo a opakovaně se k sobě vraceli, začátkem července se ale rozešli definitivně.

Důvodem údajně byly Muradovovy četné nevěry. Pro zpěvačku to byly těžké časy, k rozchodu se však odmítala vyjádřit s tím, že nechce, aby jednou její dcera četla, co špatného o sobě navzájem její rodiče říkali.

Tento víkend se ale Bagárová pochlubila příjemnějšími novinkami, včetně nového přítele Leonarda Lekaje z Karlových Varů. Lásku zpěvačka potvrdila, ale své soukromí si radši střeží. "Jediné, co k tomu řeknu, je to, že jsme zamilovaní a je nám krásně. Každý si to zaslouží," komentovala svůj vztah pro Extra.cz. Podle okolí se jedná o vážný vztah, přičemž je pojí podobné životní hodnoty i náboženské vyznání.

Zpěvačka představila svého nového přítele i svým rodičům, kteří se shodou okolností tento víkend zasnoubili, a to po třiceti letech vztahu u příležitosti 47. narozenin její maminky. Tento moment sdílela Bagárová i na svém Instagramu. "No tak příští rok bude veselka," napsala k tomu rozradostněně. Rodičům popřála hodně štěstí a poděkovala za to, jak ji se sestrou Natálií vychovali.