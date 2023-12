Monika Absolonová bude poprvé na Vánoce bez dětí. Musí je předat jejich otci

Zpěvačka Monika Absolonová nežije s otcem svých synů Tomášem Hornou už dva a půl roku. A protože má Tadeáše a Matouše ve výhradní péči, zatím Štědrý den trávili vždycky s ní. Letos ale svátky vyšly na Hornu. Absolonová se podle svých slov zkoušela s bývalým partnerem dohodnout, trval však na tom, že děti budou u něj.

"Nemáme střídavou péči, ale letos je to tak, že má kluky na Vánoce táta. Pro mě to není příjemná situace, protože já Vánoce miluju. Musím říct, že je mi líto, že doma nebudou, i proto, že Tomášovi se u nás na Vánoce strašně líbilo a dokonce poslední dva roky u nás byla i jeho dcera. Tak mě mrzí, že neumožní svým dětem být tam, kde je to asi fajn," svěřila se zpěvačka v rozhovoru pro pořad Showtime.

O zážitek z rozbalování dárků a slavnostní večeře se syny každopádně nepřijde. "Ale to nevadí, my si uděláme Vánoce už 23. prosince a budu se snažit, aby byly co nejhezčí. Ale to se snažím každý rok. Akorát se mi tím posouvají vánočky a tak. Chtěla jsem se domluvit, nejde to. Tak doufám, že budou mít stejně hezký Vánoce, jako by měli doma," říká Absolonová.

A plán má i na to, jak Štědrý den stráví. Sama nezůstane. Už proto, že v domě, ve kterém bydlí, má byt i její maminka a také bratr. "Dvacátého čtvrtého prosince, až odevzdám kluky, půjdu na pivo. Pak se vrátím a budu u bráchy," dodala zpěvačka.