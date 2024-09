První supermodelka na světě, stárnoucí Twiggy v 75 letech drží krok s dobou

"Co má tohle znamenat?" šuškalo se, když v 60. letech štíhlou Britku Lesley Hornbyovou alias Twiggy poprvé vyfotili na obálku módního časopisu. Mladá dívka tehdy nastolila trend štíhlých modelek, který vládne dodnes.

Dcera tesaře a továrnice z londýnského předměstí si totiž tehdy našla brigádu v kadeřnickém salonu. Vážila 41 kilo a měřila metr sedmdesát. "Byla jsem kost a kůže. Rodiče se mnou chodili k lékaři, jestli nejsem nemocná, ale ten prohlásil, že jsem jako rybička, jenom trochu kostnatá," glosovala to později Lawsonová, jak zní její současné příjmení. Celý svět ji ale zná především pod přezdívkou Twiggy.

Éra vyzáblých modelek, kterou Twiggy nastolila, vládla přehlídkovým molům mnoho let. Přinesla však také řadu problémů do života mladých dívek, které se snaží zhubnout na co nejmenší velikost. Hubené modelky v současnosti čelí velké kritice z řad odborné i laické veřejnosti. Twiggy však nedávno pro britský deník The Guardian uvedla, že éra štíhlých žen v módním světě pravděpodobně nikdy neskončí.

Štíhlost do módy patří

"Nemyslím si, že špička módního světa se navždy oprostí od štíhlosti, ale některé značky již začaly využívat všechny možné velikosti a siluety, což by měly dělat i nadále," tvrdí pětasedmdesátiletá Lawsonová.

Fotky Twiggy z roku 1966 obletěly svět a kostnatá dívka se po kariéře modelky vrhla do showbyznysu. "Přece nebudu věšákem na šaty až do smrti," řekla si po čtyřleté kariéře v modelingu a vrhla se na natáčení filmů, divadlo a zpěv.

Vydala několik desek ve stylu pop, rock i country. Role ve filmu Kena Russella s názvem The Boyfriend (1971) jí vynesla dva Zlaté glóby. V 90. letech měla vlastní pořady v britských televizích BBC a ITV. A z její autobiografie z roku 1998 se stal bestseller.