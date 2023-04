Moderátorka Lucie Křížková se dočkala. Jejího manžela podmínečně propustili z vězení

Za spoluúčast na tunelování kampeličky uložil soud v roce 2021 jachtaři Davidu Křížkovi trest odnětí svobody v délce pěti let. Manžela Lucie Křížkové, moderátorky pořadu Sama doma, ovšem za vzorné chování včera propustili - na podmínku se zkušební dobou pět let.

Ve vězení se Křížek vzdělával, a dokonce vydal knížku pro děti, kterou sám ilustroval. I to byla pro soud polehčující okolnost, k níž přihlédl. Přestože je Křížek na svobodě, uvědomuje si, že trest ještě zcela neskončil. "Tady jsme zvyklí, že ten, kdo není ve vězení, si neodpykává trest, ale ono to tak úplně není. Člověk musí být více opatrný. Ale jsem rád, že to takhle dopadlo," řekl hned po svém propuštění Blesku.

Nyní má v plánu hlavně si užít svou rodinu - manželku a dvě malé děti. Rád by s každým z nich o samotě někam vyrazil. "Teď si musím užít každého zvlášť. Malý bohužel dnes odjel do školy v přírodě. Ale určitě ho vyzvedneme na Moravě a pojedeme na Nové Mlýny na jachtařské závody, protože on už zahájil jachtařskou kariéru. Tak se na to strašně těším," prozradil s tím, že se do synova oddílu zapojí coby asistent trenéra.

Křížková byla svému muži po celou dobu trestu velkou oporou a byli pravidelně v kontaktu. "Naštěstí to funguje tak, že může každý den volat. Má ode mě předplacenou telefonní kartu, takže se každý den 20 minut můžeme slyšet a jednou za měsíc tam jezdíme na návštěvu," řekla před časem tisku bývalá miss.