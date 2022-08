Honza Musil si v budoucnu dokáže představit partnerské soužití ve třech

"Ve čtyřiceti je člověk pořád aktivní. Potom přijde padesátka, je to trošku jiné, ale člověk, pokud žije jako já, nepřisuzuje tomu věku žádný význam. Teď mi je pětapadesát a je to zase úplně jedno. Ale utahaný jsem víc, podepsalo se na mně samozřejmě zdraví - to, co se mi stalo. Druhá věc je, že člověku začíná být líto, že jsme se nepotkali o dvacet let dřív. To je věc, která mě trápí," přiznal otevřeně Honza Musil v pořadu Na kafeečko.

Ve velkém věkovém rozdílu mezi ním a partnerem spatřuje určité nástrahy, které je v budoucnu čekají. Doma o tom prý mluví a připravují se na všechny možné varianty. "Potom mi bude pětašedesát, jemu bude taky o deset let víc, ale v otázce toho, co máme společně rádi a co nás baví, mi bude ujíždět vlak. Kubovi pořád říkám - jsem zvědavý, jestli se dožiju toho, že mi bude pětaosmdesát, budu u domečku sedět na lavičce, a budu šťastně koukat na to, že máš vedle sebe někoho mladšího," sdělil svoji představu, jak by mohl budoucí život vypadat. A přestože jeho partner Jakub Bialý je přesvědčený, že Musil bude velmi aktivní až do pozdního věku, moderátor má jasno.

"To je prostě realita. Nechci, aby měl doma zaprděného dědka. On se mi směje, ale já si myslím, že nejlepší odměna pro každého člověka v páru je, když vidí toho druhého šťastného. A navíc dva se o mě zvládnou postarat lépe, než kdyby na to byl Kuba sám," dodal se smíchem.

Honza Musil byl jedním z prvních známých homosexuálů, kteří se ke své orientaci veřejně přiznali. Udělal to v přímém přenosu pořadu Áčko v roce 2003. V té době byl ženatý a měl dvě malé dcery. V roce 2006 si otevřel gay klub 21 a také založil internetový portál gaylife.cz.