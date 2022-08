Alena Šeredová se bude podruhé vdávat. Vezme si italského miliardáře

K tomuto kroku se pár odhodlal po šesti letech společného života. Zásnuby proběhly na řeckém ostrově Mykonos, kde Šeredová s Nasim tráví dovolenou.

K oltáři se Češka, která dokázala prorazit v Itálii, vypraví podruhé. Jejím prvním manželem byl italský fotbalový brankář Gianluigi Buffon, za něhož se provdala taktéž po šesti letech vztahu v roce 2011 v Praze na Vyšehradě. V té době měla dvojice dva syny - tříletého Louise Thomase a ročního Davida Leeho. Manželství se rozpadlo v roce 2014, když byl sportovec své ženě nevěrný. Rozvod kvůli složitým italským předpisům trval dlouhých pět let.

Během rozvodového procesu Šeredová začala žít s Nasim a v roce 2020 se jim narodila dcera Vivien. I kvůli byrokracii Šeredová na druhé manželství moc nepomýšlela. "V Itálii všechno dlouho trvá. Italská byrokracie je v tomto směru velmi nepříjemná. Takže pokud by to můj partner nepotřeboval k životu, určitě můžeme spolu být i bez toho," řekla před lety modelka pro magazín Top Star. Svatbu ovšem kategoricky nevyloučila. "Alessandro to ještě nezažil, tak třeba k tomu někdy dojde."

Alessandro Nasi je spolumajitelem automobilového koncernu Fiat, pod který patří i značky Ferrari, Maserati nebo Alfa Romeo, a viceprezidentem firmy Exor, zastřešující další společnosti. Vztah s ním považuje pražská rodačka za svou velkou výhru. Nečekala prý, že ve svém věku se dvěma dětmi potká někoho bez závazků, kdo by stál o rodinu. "Bylo velké štěstí potkat muže, kterému je čtyřicet, a věkově si tedy vyhovujeme, co nemá špatnou zkušenost z minula, není rozvedený a nemá děti. Je totiž rozdíl, jestli má děti z předchozího manželství muž, nebo žena," řekla v roce 2017 pro iDnes.