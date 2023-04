Místo idyly s partnerem je Vlastina Svátková samá krvavá rána

Pro dobrotu na žebrotu. Tak by se dal shrnout víkend herečky Vlastiny Svátkové. Svým sledujícím na Instagramu si postěžovala na nepříjemný zážitek, kdy se nehoda u ní doma neobešla bez následků. Na vině je její životní partner Jan Ryba.

Tomu se totiž vymkla z rukou práce s dronem a Svátkovou bolestivě poranil. "Dostal v práci dron, aby natočil ve Švédsku nějaké ty jejich plochy, takže dnes celý den místo toho, aby čistil bazén, tak tady bzučí a natáčí, jak sedím na terase a jediný, co chci, je mít klid! První fotka dobrý, to jsem ještě modelka.

A pak mě tím dronem celou posekal, profík. Snad to ve Švédsku chlapci přežijou. Au! Sobota jako korálek na dně špinavého bazénu," popsala herečka a přidala i fotografie pořezaných rukou a ramene.

Svátková si je však jistá, že jde pouze o nešťastnou náhodou, protože její partner je jinak manuálně velmi zručný. Po jejím druhém rozvodu společně zrekonstruovali a přistavěli dům. O tom, jak by její budoucí domov měl vypadat, měla maminka tří synů naprosto přesné představy, a jak sama přiznala, někdy nebylo vůbec jednoduché je zrealizovat.